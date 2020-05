Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din New York a inceput o investigație dupa ce un clip video in care o mașina de poliție a departamentului intra direct intr-un grup de protestatari a aparut pe internet, relateaza CNN , citat de digi24.ro.

- Imagini filmate la o manifestatie in memoria lui George Floyd la New York surprind o masina de politie care intra in multime, o scena care a avut loc in cartierul Brooklyn, la intersectia Flatbush Avenue cu St. Mark’s Street.

- Scandalul a inceput ca un conflict in trafic banal, atunci cand șoferul unei mașini a refuzat sa faca loc unei alte mașini pe un drum ingust. Șoferii și pasagerii celor doua mașini au inceput apoi sa se certe. Conflictul s-a mutat apoi intr-o parcare din apropiere, ajungandu-se la focuri de arma…

- Doua masini ale Politiei au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier la Calarasi. Agentii aflati la bord incercau sa prinda soferul unui vehicul care avariase 5 masini si fugise de la locul faptei. Ulterior, acesta a fost prins pe o strada din cartierul Livada si dus la audieri.

- Imagini teribile vin din New York, unde victimele epidemiei sunt ingropate laolalta! Cimitirele nu mai fac fata numarului urias de decese, asa ca sicriele sunt depuse in gropi comune. Atenție, imaginile care urmeaza va pot afecta emoțional!