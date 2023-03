Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri langa Kiev si una in orasul Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, in urma unor atacuri aeriene care, in opinia presedintelui Volodimir Zelenski, arata ca Moscova nu este interesata in negocieri de pace.

- Fortele armate ucrainene au situatia sub control pe fronturile din tara, a dat asigurari presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informeaza joi dpa, preluata de Agerpres. „Avem situatia sub control in fiecare zona de pe front”, a spus Zelenski miercuri seara, in mesajul sau video adresat populatiei…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite in urma unui bombardament rusesc nocturn care a lovit un bloc de locuinte din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au anuntat joi autoritatile locale, citate de The Kyiv Independent.

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite in urma unui bombardament rusesc nocturn care a lovit un bloc de locuinte din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au anuntat joi, 2 martie, autoritatile locale, informeaza AFP și Agerpres. In cadrul unui comunicat, politia ucraineana a raportat…

- Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei, consemneaza miercuri agentiile…

- La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului Kiev au emis o alerta pe canalul de Telegram privind sirenele de alarma aeriana si au cerut locuitorilor sa se indrepte spre adaposturi, informeaza News.ro. Oleksei Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a afirmat pe Telegram ca este in desfasurare un…

- Rusia a afirmat ca faptul ca Ucraina va primi rachete Patriot de la Statele Unite, anuntat in timpul vizitei presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, nu va ajuta la rezolvarea conflictului sau sa impiedice Moscova sa isi atinga obiectivele, potrivit Reuters, citat de news.ro.…