Imagini ŞOC / Conchita de România pictorial super sexy Nu stiu alte tari cum sunt, dar cand vorbim de Romania putem spune cu mana pe inima ca suntem o tara libera, cu o capitala europeana si ca avem de toate pentru toti: cele mai frumoase fete, cele mai luxoase masini, cluburi de fite si avem chiar si o Conchita a noastra! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, dezvaluia, la finalul anului trecut, ca trei dintre fotbaliștii pe care Hagi i-a vandut lui Gigi Becali și-ar fi facut de cap la Viitorul și ar fi continuat și la FCSB (DETALII AICI). Mai precis, Romario Benzar, Florin Tanase și Florinel Coman ar fi fumat in ”draci”,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Mircea Negulescu, realizate la scurt timp dupa ce a fost acuzat de Vlad Cosma si Sebastian Ghita ca ar fi fabricat probe in diverse dosare. Exclus din magistratura, procurorul “Portocala” are un traseu pe care il…

- Daca miercuri, Luna s-a vazut usor portocalie in Romania, dar mult mai mare decat in mod normal, joi Luna a fost cu adevarat "sangerie". Acesta este un fenomen spectaculos extrem de rar, care nu s-a mai produs de 150 de ani.

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.