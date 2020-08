Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 113 persoane au murit in urma exploziilor devastatoare de marti din portul Beirut si zeci au fost date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de ministrul sanatatii, Hamad Hassan, relateaza...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti.

- Numeroase echipe de salvatori din Liban cauta in continuare printre ruine peste 100 de persoane date disparute in urma exploziilor violente care au zguduit marți zona portuara a orașului Beirut. Autoritațile numara victimele și estimeaza pagubele provocate, iar Consiliul Superior de Aparare din Liban…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Bilantul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 50 de morti si 2750 de raniti, a anuntat Ministerul Sanatatii.Potrivit purtatorului de cuvant Reda Moussaoui, bilantul este provizoriu, iar spitalele sunt deja saturate din cauza numarului mare de raniti, scrie news.ro. Citește…

- O dubla explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Cel mai recent bilanț transmis de postul Al Arabiya anunța cel putin 30 de morți și peste 3.000 de raniți. Postul CNN anunța 25 de morți și 2.500 de raniți.

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.