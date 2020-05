Imagini și detalii referitoare la versiunea plug-in hybrid a SUV-ului BMW X2: 220 CP și ... La inceputul acestui an, BMW a anunțat ca actuala generație X2 va fi disponibila și intr-o versiune plug-in hybrid. Sistemul pregatit de constructorul german este același cu cel disponibil deja pe X1. Acum, producatorul german a publicat o galerie foto completa și detaliile tehnice referitoare la noul X2 xDrive25e (denumirea comerciala a versiunii plug-in hybrid). BMW X2 xDrive25e va fi echipat cu un motor pe benzina de 1.5 litri cu trei cilindri care dezvolta 125 de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii trecute, Opel a publicat un teaser video care anunța o noua generație Mokka. Conform oficialilor producatorului german, SUV-ul va fi prezentat in scurt timp, urmand ca debutul pe piața sa aiba loc la inceputul anului viitor. Acum, Opel a publicat o serie de imagini noi sub camuflaj…

- Peugeot 308 va primi o noua generație in cursul anului 2022, iar constructorul francez a inceput deja sa se gandeasca la gama de versiuni pe care o va avea aceasta. Oficialii Peuget au confirmat anterior ca noul 308 va beneficia și de o versiune plug-in hybrid, insa publicația Autocar susține ca francezii…

- Dupa ce in presa au aparut imagini cum un barbat este bagat de doi oameni ai legii in mașina de Poliție, iar soția acestuia comenteaza ca ei se plimbau cu copilul in parc atunci cand au fost opriți, Ministerul Afacerilor Interne vine cu explicații pe marginea celor intamplate, dar și cu propriile imagini…

- In urma cu cinci ani, Volkswagen a prezentat conceptul Tiguan GTE, SUV-ul nemților fiind echipat cu un sistem plug-in hybrid de propulsie. Planurile inițiale vizau o lansare globala, insa abia la jumatatea anului trecut, producatorul german a facut un prim pas in aceasta direcție: lansarea lui Tiguan…

- La finalul anului 2018, Grupul PSA Peugeot-Citroen a publicat primele imagini și detalii referitoare la versiunea plug-in hybrid a lui DS 7 Crossback. Acum, francezii au publicat lista de prețuri a noului SUV PHEV pentru piața din Romania. Noul DS 7 Crossback E-Tense (denumirea comerciala a versiunii…

- Starea de urgenta in sistemul de invatamant preuniversitar …. Am citit cu atentie toate comentariile dvs.. Nu se pune inca problema inghetarii anului scolar. Asa cum spuneam, exista situatie scolara incheiata pe semestrul I, exista chiar si note pe semestrul a II-lea. Legat de activitatile on-line desfasurate…

- BMW a dezvoltat un nou serviciu dedicat modelelor plug-in hybrid, prin care mașina intra automat in modul de condus electric atunci cand patrunde intr-o zona urbana in care exista restricții pentru emisii, cum ar fi in centrul marilor orașe. Serviciul folosește sistemul de poziționare GPS pentru a identifica…

- Actuala generație Skoda Octavia primește o versiune de performanța. Pentru moment, constructorul ceh anunța doar versiunea Octavia RS iV echipata cu sistemul plug-in hybrid introdus in cadrul Grupului Volkswagen odata cu lansarea noii generații Golf. Noua generație Skoda Octavia RS iV integreaza atat…