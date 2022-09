Stiri pe aceeasi tema

- Cei 13 presedinti și cei 15 ministri din timpul domniei Reginei Elisabeta a II-a! Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este in doliu. Intr-o zi extrem de importanta (Nașterea Maicii Domnului), Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Regina Elisabeta a II-a, a incetat din viața. Timp de șapte…

- In anul 1978, Nicolae Ceausescu, conducatorul Romaniei comuniste, a efectuat o vizita triumfala in Marea Britanie, dar a avut parte de proteste. Un celebru politician de mai tarziu a luat atitudine.

- Regina Elisabeta a II-a murit ieri, 8 septembrie. Familia ramas cu un gol in suflet dupa dispariția sa de pe acest pamant. Fanii familiei din Casa Regala a Marii Britanici au prevestit asta dupa ce au vazut ultimele imagini cu aceasta. Ce detalii s-au observat in fotografiile in care a fost surprinsa…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Este zi de doliu in Marea Britanie, iar o lume intreaga plange! Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 96 de ani. Iata care sunt ultimele imagini cu Majestatea Sa in viața, dar și cum arata Suverana cu 2 zile inaintea morții!

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea Reginei Elisabeta a II-a, afirmand ca romanii sunt alaturi de poporul britanic si de Familia Regala. „Sincere condoleante la trecerea in nefiinta a Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestatii Sale, care s-a…

- Intregul mapamond este in doliu, dupa ce Regina Elisabeta a Marii Britanii a murit in seara zilei de joi, 8 septembrie. Suverana avea 96 de ani și a fost considerata cel mai longeviv monarh din istoria Regatului Unit, preluand fraiele statului la varsta de 26 de ani, in 1952. Cine o va urma pe tron.…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…