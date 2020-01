Stiri pe aceeasi tema

- Imagini sfașietoare au fost surprinse in Australia, la inmormantarea unui pompier cazut la datorie in urma incendiilor care au parjolit mii de hectare din țara, unde fetița lui a fost filmata in timp ce se juca langa sicriul tatalui ei, neștiind ce se intampla in jurul ei.

- Cateva imagini de la inrmomantarea unui pompier care a murit ca un erou, in infernul din Australia devastata de incendiile de vegetație, fac inconjurul internetului. O fetița in varsta de un an, fiica barbatului, a atras toate privirile.

- In sud-estul Australiei, zona cea mai grav afectata de incendii, ploua de ieri și temperaturile au scazut dramatic. Echipele de salvare au vrut sa deblocheze drumurile și sa duca la loc sigur cat mai multe persoane, numai ca fumul gros a dat peste cap toate planurile.

- Mai multe vedete internaționale s-au solidarizat in sprijinul pompierilor care se lupta cu incendiile devastatoare din Australia, prin donații și apeluri la strangeri de fonduri, conform Mediafax.

- Australia a chemat 3.000 de rezervisti sa se desfasoare pentru a face fata incendiilor de vegetatie care devasteaza in prezent tara, a anuntat sambata premierul Scott Morrison, o mobilizare fara precedent, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Un pompier voluntar, in varsta de 19 ani, este acuzat ca ar fi provocat in mod intenționat șapte incendii de vegetație in sud-estul Australiei, informeaza The Guardian, citat de Hotnews.Tanarul a fost arestat marți, la scurt timp dupa ce a provocat un incendiu in apropierea raului Bega din provincia…

- Incendiile care devasteaza de cateva zile coasta de est a Australiei au alimentat un nor de ceața toxica, care a invaluit orașul Sydney, anunța AFP. Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP potrivit Agerpres. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre…