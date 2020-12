Stiri pe aceeasi tema

- Supriza pentru angajatii care sortau gunoiul si noroc chior pentru o pisica abandonata, aruncata in gunoi, intr-un sac legat la gura. Din pacate, „obiceiul” de a arunca animale de companie la gunoi nu este unul izolat.

- In incercarea de a salva a specie rara de pasari, un sat din Noua Zeelanda pune in aplicare o strategie inovatoare: oprește luminile stradale din cauza carora pasarile se lovesc de asfalt. Cel mai probabil, acestea confunda luminile cu peștii bioluminescenți cu care se hranesc, informeaza The Guardian.…

- Navele, cu o lungime de 80 de metri, vor avea dreptul sa opreasca, sa verifice si sa confiste toate ambarcatiunile de pescuit din Uniunea Europeana care vor intra in zona economica exclusiva a Marii Britanii, care se intinde la o distanta de 200 de mile (320 de kilometri) de tarm, potrivit unor surse…

- O specie de rechin abia descoperita formal anul trecut ar putea fi deja extincta - o soarta pe care nicio alta specie de rechin nu a avut-o de la aparitia omului pana in prezent -, iar o varietate de delfin de pe fluviul Amazon este in pericol de disparitie, potrivit listei actualizate a speciilor…

- Gradina Zoologica Pitesti anunta ca in cele doua zile de sarbatoare nationala, luni, 30 noiembrie 2020, si marti, 1 decembrie 2020, va fi deschisa pentru vizitatori, conform programului normal. Zeci de pasari si tot atatea animale fioroase sau exotice ii asteapta pe copii in padurea Trivale.

- Cercetatorii sud-africani intentioneaza sa elibereze zeci de exemplare tinere de pinguin african, abandonate si salvate pe cand erau pui, in rezervatia naturala De Hoop, din extremitatea sudica a Africii de Sud, in cadrul demersurilor de stabilire a unei noi colonii pentru reproducerea acestor pasari…

- O mica localitate din Noua Zeelanda va intrerupe iluminatul public in saptamanile care urmeaza in incercarea de a proteja o specie de petrel (Procellaria westlandica), o pasare de mare in pericol de disparitie, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.Agentia de transport din Noua Zeelanda, Waka…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a caștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar Cristian Tudor Popescu a explicat ce o face pe romanca sa fie diferita de alte jucatoare. Simona Halep va juca duminica in optimile Roland Garros cu poloneza Iga Swiatek (19…