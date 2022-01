Stiri pe aceeasi tema

- Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe…

- Cu doar trei zile inainte de tragicul accident, mama Raisei Nicoleta, fetița omorata de un polițist pe trecerea de pietoni, a facut o postare pe contul sau personal de Facebook, care parca prevestea nenorocirea care avea sa se abata asupra familiei sale. Iata ce distribuise mama victimei pe Internet!

- Toata lumea o caracteriza drept un copil bun, bland și cuminte. Camera ei este dovada vie a faptului ca era o fetița cat se poate de ordonata și ca indragea tare mult școala. Camera ei era un mic colț de rai. Ei bine, Raisa Nicoleta, fetița ucisa ieri de un polițist pe trecerea de pietoni, era alintata…

- Loredana, femeia care a fost ucisa in Mehedinți de catre soțul italian, a ajuns acasa. Trupul fara viața al acesteia a fost adus in locul natal ieri, in prima zi de Craciun, la scurt timp dupa apusul soarelui. Femeia va fi inmormantata intr-un sicriu alb.

- Durere uriașa astazi pentru toți cei care au cunoscut-o pe Antonia sau au aflat cazul morții sale tragice de la televizor. Fetița de doar 4 ani, ucisa și incendiata de tatal vitreg, a fost inmormantata. Imagini sfașietoare cu sicriul alb in care i-a fost depus trupul fara viața.

- Noi detalii ies la iveala in cazul fetiței de 4 ani ucisa la Arad. Ce se intampla acum cu tatal vitreg al copilului ucis cu sange rece pe un camp din Arad. Judecatorii tocmai au luat decizia. Criminalul fetiței din Arad, arestat preventiv Romania a fost zguduita in ultimele zile de o crima oribila care…

- Tatal vitreg al micuței gasite moarta sambata seara pe un teren de langa cimitirul din localitatea aradeana Bujac a negat in prima instanța crima in fața procurorilor care l-au audiat marți noaptea. Barbatul de 23 de ani le-a spus anchetatorilor ca sambata seara a auzit un zgomot in baie și a gasit-o…

- Tatal vitreg al fetitei care a fost ucisa si incendiata pe un camp din judetul Arad a fost retinut pentru 24 de ore. El ar fi spus la audieri ca fetita a murit dupa ce a cazut si s-a lovit la cap, iar el a pus trupul intr-un geamantan si l-a dus pe un teren viran. Barbatul, in varsta de 23…