- Scene de razboi civil in mijlocul Capitalei. Mai multi protestatari au spart vitrinele unor magazine din Piata Victoriei, fiind solicitata interventia autoritatilor.Interventia a fost insa un esec, pentru ca protestatarii violenti au furat doua pistoale de 9mm de la jandarmi si au continuat…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri seara, ca ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din Piata Victoriei, condamnand maniera brutala in care a intervenit Jandarmeria.

- Purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a anunțat masurile care vor fi luate pentru protestul de mâine, 10 august, din Piața Victoriei, din București.

- Mai multi protestatari prezenti frecvent in Piata Victoriei au depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva Jandarmeriei, a primarului Gabriela Firea, dar si a lui Liviu Dragnea pentru ca din cauza lor ar fi discriminati atunci cand sunt amendati pentru lozinci.

- Filosoful a fost prezent la protestul din Piata Victoriei de miercuri seara. “Daca un jandarm imi spune „Mișca-te mai incolo, moșule!“, nu ma supar: pot ințelege ca Jandarmeria romana vrea sa „elibereze“ cutare metru patrat din Piața Victoriei; nu e cea mai fericita formula de adresare, dar treaca!…

- Daca un jandarm imi spune Mișca-te mai incolo, moșule!, nu ma supar: pot ințelege ca Jandarmeria romana vrea sa elibereze cutare metru patrat ... The post Timișeanul Mihai Șora, inconjurat de jandarmi, in mijlocul protestatarilor. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Jandarmeria a intervenit in forta miercuri seara in Piata Victoriei, unde peste 4.000 de oameni au protestat pasnic fata de modificarile aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. In jurul orei 21:30, desi oamenii incepeau sa plece spre case, un numar impresionant de jandarmi…

- In jur de 1000 de persoane protesteaza miercuri seara in Piata Victoriei fata de coalitia PSD-ALDE. Protestatarii au blocat o banda din carosabilul din zona Muzeului Antipa, dupa o altercatie cu...