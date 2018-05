Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de limba engleza de la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației, care a fost surprins in timp ce saruta și pipaia o eleva, in fața intregii clase, a gasit vinovatul pentru fapta sa.

