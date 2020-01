Stiri pe aceeasi tema

- Un incident nefericit a avut loc recent la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita! Un om al strazii, in stare de ebrietate a fost bruscat și tarat... The post [VIDEO] Un om fara adapost batut cu matura de un angajat al Spitalului Judetean appeared first on Renasterea banateana .

- Specialistii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, coordonati de doctorul Horatiu Suciu, au efectuat luni primul transplant cardiac din acest an din Romania, informeaza Agerpres.Beneficiar a fost un pacient…

- Natura a privit cu ochi buni aniversarea și soarele a stralucit puternic, invaluind cu razele sale pe cei prezenți la manifestarile din Parcul Tricolorului din Lunca Barzavei.Totul a decurs conform programului, s-a constituit dispozitivul militar festiv și un sobor de preoți…

- Zeci de angajati ai Spitalului Județean din Timișoara au iesit in strada, joi dimineata, pentru a-l susține pe doctorul Marius Craina, managerul unitații. Craina a fost a fost demis printr-un ordin al Ministerului Sanatatii si inlocuit cu Raul Patrașcu. Demiterea managerului face parte, așa cum se intampla…

- Emy Barsasteanu, patroana unei gradinite private din municipiul Targu Jiu, povesteste pe Facebook ca a avut parte de o experienta de cosmar la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu.

- Un numar de 181 de pacienti, internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc si 18 angajati ai unitatii sanitare, au solicitat sa voteze duminica la alegerile prezidentiale, in spital fiind adusa urna mobila de la cele doua sectii de votare la care este arondat. Referentul de presa al…

- Era unul din politicienii prezenți in mai toate framantarile de pe scena romaneasca. Avea 59 de ani acum, cand a tercut, in urma unei suferințe galopante, in lumea de dincolo.Politicianul Sorin Frunzaverde a murit, duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, el suferind de mai multi ani de…

- Ziarul Unirea A murit Sorin Frunzaverde: Doliu in lumea politica Sorin Frunzaverde, fost important lider PNL, s-a stins din viața la 59 de ani. Sorin Frunzaverde a murit in jurul orei 11, la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, in urma unei suferințe indelungate, anunța reper24.ro. In anul 2015…