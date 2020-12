Stiri pe aceeasi tema

- Picioarele unui trup lipsit de viața atarna pe o targa aflata intr-un spital, in timp ce pacienții cu coronavirus se lupta pentru viața lor la doar cațiva metri distanța. O femeie in varsta abia mai respira, intr-un gafait disperat, acesta fiind fondul sonor sumbru intr-unul din numeroasele videoclipuri…

- Imagini devastatoare au fost surprinse in Timișoara, acolo unde morga mobila a spitalului “Victor Babeș” s-a mutat intr-o remorca de TIR amplasata pe stadionul CFR. In ciuda scenelor grele pe care familiile trebuie sa le indure, reprezentanții spitalului au explicat ca aceasta soluție este “cea mai…

- Situație groaznica la Timișoara. Pacienții decedați din cauza COVID-19 la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara sunt aduși cu remorca pe stadionul „CFR” din oraș, acolo unde familiile vin sa-și recupereze morții. ...

- Municipiul București inregistreaza din nou cele mai multe noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore, respectiv 999, cu 61 mai multe decat ieri. Capitala este urmata in topul infectarilor cu COVID in ultimele 24 de ore de județele Constanța (362 cazuri noi), Tulcea (273), Ilfov (272) și Prahova (272).La…

- O statistica interesanta se inregistreaza in cazul deceselor din cauza COVID, in randul romanilor, in țara și in afara granițelor. Spre deosebire de Romania, in afara granițelor, in diaspora, foarte puțini concetațeni au murit din cauza COVID. Daca in țara noastra se inregistreaza, la aceasta ora,…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 4.404 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 101 persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 451 de persoane internate, dintre care 417 din judetul Constanta si 34 din…

- "In urma analizei pe care am efectuat-o, am constatat ca avem nevoie de cadre medicale superioare si medii. Este vorba de medici de ATI, pneumologi, medici de interne si infectionisti. Ar fi nevoie si de aproximativ 30 de asistenti medicali pentru a acoperi deficitul la nivelul judetului. Drept urmare,…

- Directorul Spitalului Județean din Piatra Neamț, Silviu Verzea, și-a anunțat demisia din funcție, dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul,…