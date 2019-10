Imagini scandaloase în avion, doi pasageri nu au mai aşteptat să ajungă la hotel: "Sunteţi filmaţi, încetaţi!" La putin timp dupa ce s-au imbarcat, flacarile pasiunii i-au cuprins pe cei doi si fara nicio jena au inceput sa se sarute sub ochii celorlalti pasageri. O insoțitoare de zbor a fost instiintata si la scurt timp le-a intrerupt partida de amor. "Incetați! Avionul va ateriza și veți parasi avionul. Acopera-te imediat! Ia-ți mainile și lasa-l sa se acopere imediat! Aveți un comportament inadmisibil intr-un loc public. Ați fost filmați. Suntem obligați sa apelam la poliție”, le-a spus insititoarea celor doi. Femeia nu a comentat in timpul filmarii, dar barbatul a intrebat nervos: „Ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica la bordul unui avion care zbura catre provincia Phuket, din Thailanda. Un barbat beat a vrut sa deschida ușa avionului in timpul zborului, moment in care ceilalți pasageri l-au imobilizat și l-au ținut cu forța. Pentru ca barbatul era tot mai greu de stapanit, pasagerii l-au invelit…

- Imagini impresionante luni, la Iasi, in timpul Sfintei Liturghii dedicate Cuvioasei Parascheva. Pe cer a aparut o cruce, iar cei prezenti in curtea catedralei si pe Bulevardul Stefan cel Mare au spus ca ar fi un semn dumnezeiesc. In timpul Sfintei Liturghii dedicate Cuvioasei Parascheva oficiate luni…

- Gigi Becali are acest obicei de mai mult timp, pe care il respecta in fiecare prima zi a unei luni. patronul celor de la FCSB a iesit la poarta avand in mana un teanc de bancnote de cate 100 de lei, pe care le-a imparțit celor prezenți. Gigi Becali, ANUNT de ULTIMA ORA in disputa pentru numele…

- Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 . Imagini surprinse in timpul seismului VIDEO Un puternic cutremur de pamant s-a inregistrat duminica in Chile, la ora locala 12.57 (ora 18.57, ora Romaniei), magnitudinea fiind de 6,8. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare…

- Un tânar actor arestat la începutul lunii august în timpul unei manifestari a opoziției din Moscova a fost condamnat luni la trei ani și jumatate de închisoare pentru violențe împotriva forțelor de ordine, a anunțat Comitetul rus de ancheta, potrivit AFP. Din înregistrari…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri a efectuat miercuri o aterizare fortata pe un camp langa un aeroport din Moscova, in urma defectarii motoarelor aeronavei ca umare a lovirii unui stol de pasari, au declarat surse din cadrul autoritatilor ruse, citate de TASS.