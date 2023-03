Imagini savuroase cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce au ieșit sa ia masa in oraș, la un restaurant din zona Floreasca. Sexy diva a folosit ”penseta” ca sa manance, in timp ce iubi a degustat un pahar de vin și apoi s-a urcat la volan.