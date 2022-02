Imagini rupte din poveste în Thailanda: Mii de oameni au aprins lumînări Imagini pline de culoare intr-un oras din Thailanda. Mii de oameni au aprins luminari la un festival budist, care se desfasoara anual. In cadrul ceremoniei, participanții au rostit rugaciuni si au adus un omagiu lui Buddha. Ei cred ca in timpul festivalului are loc o curatare spirituala. Evenimentul atrage anual sute de turisti, insa, din cauza pandemiei, la ceremonie au participat prepon Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini pline de culoare intr-un oras din Thailanda. Mii de oameni au aprins lumanari la un festival budist, care se desfasoara anual. In cadrul ceremoniei, participantii au rostit rugaciuni si au adus un omagiu lui Buddha.

- VIDEO: Apele Cascadei Pișoaia, transformate in țurțuri gigantici. Imagini de poveste in Munții Apuseni Vremea rece din ultima perioada a creat peisaje de poveste in Munții Apuseni. Apele cascadei Pișoaia s-au transformat in țurțuri de dimensiuni gigantice. Imagini superbe cu apele inghețate ale cascadei,…

- Tragedie pe o sosea. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav O tragedie s-a petrecut joi seara, pe o sosea din Mehedinti. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav. Tragedie pe o sosea din Mehedinti. Doi frați și soția…

- Imagini incredibile la Braila, miercuri dimineața. Zeci de oameni stau la coada pentru a-și ridica voucherele pentru ca s-au vaccinat, iar la centrele de vaccinare nu e niciun doritor. Zecile de oameni stau cu orele la coada, pentru a-și primi bonurile de 100 lei, care ar fi trebuit sa vina de acum…

- Priveliste de poveste pe lacul din parcul Valea Morilor din Capitala, unde 13 lebede au facut popas. Specialiștii spun ca gratioasele pasari ierneaza la noi in tara. Trecatorii le-au admirat, iar unii au facut poze si le-au hranit.

- POLITICO a publicat clasamentul anula al celor mai influenți oameni din Europa. Pe langa cea mai puternica persoana de pe continent, lista este imparțita in trei categorii - facatori, visatori și perturbatori - fiecare reprezentand un tip diferit de putere, conform deschide.md Cel mai puternic…

- Duminica seara, s-au aprins luminițele de Craciun și in Pitești, in sunetul colindelor cantate de indragita Paula Seling. Afluența de public a fost una impresionanta, audiența fiind estimata la peste 15.000 de persoane care au venit sa admire aranjamentele de Craciun și sa se bucure de atmosfera de…

- Avem foarte multe de facut la nivel de legislație. Unele legi trebuie adaptate la realitațile sociale actuale, altele - necesare - lipsesc cu desavarșire. Deși se spune ca in Parlament se doarme, daca iți propui chiar sa faci ceva, munca nu se termina niciodata. In primul an din mandatul meu de parlamentar,…