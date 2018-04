Șoferul unei curse preorașenești RATB a starnit indignarea marți, pentru felul in care a condus autobuzul companiei de transport public. Conducatorul auto a fost fotografiat de calatori vorbind la telefon, fara nici o alta grija! In imaginile trimise pe binecunoscuta adresa [email protected]cancan.ro se poate observa cum șoferul, fotografiat in oglinda retrovizoare a autobuzului, vorbește la […] The post Imagini revoltatoare. Un șofer RATB vorbește la telefon in mers și uita sa opreasca in stație! appeared first on Cancan.ro .