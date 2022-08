Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante la metroul din Madrid. Un șofer, care era la volanul unei masini furate, a ramas blocat pe scarile care duceau la subsol. Barbatul a fost reținut de oamenii legii și, in urma testelor efectuate, s-a constatat ca acesta se afla sub influența drogurilor in momentul incidentului, scrie …

- O mașina a luat foc pe o strada din municipiul Chișinau. Potrivit informațiilor, automobilul a luat foc in timp ce se deplasa. Incidentul s-a intamplat chiar in fața Centrului Comercial UNIC.

- Cinci persoane au fost ranite, marți, dintre care un copil de 4 ani, in stare critica, dupa impactul dintre o mașina și un camion intre Iana și Puiești, din județul Vaslui.Accidentul rutier a avut loc intre Iana și Puiești, in urma ciocnirii dintre un autoturism cu un camion.Potrivit Ambulanței Vaslui,…

- Imagini foarte rare, surprinse in Parcul Național Semenic – Cheile Carașului. Șase pui de lup, impreuna cu doi lupi adulți. Șase pui de lup, impreuna cu doi lupi adulți, parinții lor, au fost surprinși in timp ce se plimbau de o camera de monitorizare a faunei intr-o padure din...

- Neregulile se țin lanț in spitalele din Romania, iar dovezile care confirma acest lucru sunt destul de dese. In urma cu puțin timp, au aparut in spațiul public imagini scandaloase care surpind lipsa condițiilor din aceasta instituție medicala. Așa se face ca, un copilaș de 3 ani, pacient al spitalului,…

- Un copil de un an a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mers. Accidentul s-a produs miercuri pe o șosea din județul Caraș-Severin, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pe strada Paltinișului din Baia Mare, daca mergi, zici ca ești in alt film. O alta Baia Mare pe care o cunosc doar localnicii din zona, care știu ca orice scandal poate degenera și se lasa cu și un mai mare taraboi. Dovada un incident petrecut in aceasta dupa amiaza, cand un minor a fost accidentat…

- Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) a ramas fara o mașina pe care era tehnica de filaj, imediat dupa o astfel de operațiune asupra unei grupari care facea trafic de droguri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…