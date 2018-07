Stiri pe aceeasi tema

- O strada dintr-un oras german s-a transformat in front de razboi pentru doua clanuri de romi din Romania. 50 de batausi, barbati, dar si femei, s-au lovit fara mila cu bate de baseball, cu sticle si cu scaune. Cinci dintre ei au ajuns la spital in urma incidentului, in timp ce localnicii ingroziti…

- Aproximativ 50 de persoane s-au batut pe strazile din Gelsenkirchen, un oraș din nord-vestul Germaniei. Mai mulți martori au sunat la poliție dupa ce bate de baseball, sticle și scaune au inceput sa zboare in aer, iar agresorii nu dadeau niciun semn ca vor sa renunțe la lupta. Cand a intervenit Poliția…

- Imagini socante, surprinse in Spitalul Judetean din Targoviste! O asistenta de la pediatrie a fost filmata in timp ce brusca un nou-nascut. Urmeaza imagini si informatii cu un puternic impact emotional.

- Imagini o noua tragedie pe sosea. Sapte romani, RANITI intr-un accident rutier, in Germania. Au fost trimise elicoptere de salvare VIDEO Sapte romani au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a lovit cu un tractor cu remorca pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest…

- Numarul romanilor care emigreaza in Marea Britanie a scazut, ca efect al Brexit-ului. Astfel, in 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului…

- Poarta de intrare in Romania și Uniunea Europeana este un adevarat focar de infecție. Mai exact, la Vama Albița Vaslui, mizeria de nedescris și balta de materii fecale fac aproape imposibila folosirea toaletei. Turiștii sunt absolut revoltați de faptul ca nimeni nu se ocupa de igienizarea locului. Poarta…

- Alte 22 de persoane au fost retinute, miercuri, de politisti, in urma scandalului care a avut loc joia trecuta, pe o strada din Targu Neamt, intre doua clanuri de romi. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat, pentru AGERPRES, ca cele 22 de persoane vor fi…

- Un copil a murit, sute de oameni ajung la urgente din cauza pericolelor din farfurie, dar siguranta alimentelor din magazine, restaurante sau piete NU este inca o urgenta pentru autoritatile din Romania.