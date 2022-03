IMAGINI. Refugiații împinși de război ajung în Vama Isaccea, în prima noapte de primăvară. „Mai frig ca în Ucraina” In ultimele zile, in Vama Isaccea din județul Tulcea ajung cu bacul sute de refugiați din Ucraina la fiecare 2-3 ore, spun voluntarii de aici. Studenți marocani, studenți egipteni, femei cu carucioare acoperite cu paturi, copii cu pelerine de ploaie colorate. Toți ajung in mijlocul nopții intr-o țara straina, cu doar un rucsac in spate, și nicio alta siguranța. „Doar certitudinea ca sunt in viața.”„Frigul e prima grija pe care o infrunta oamenii in Romania”, spune unul dintre voluntari. „Am vazut și oameni care vin in șlapi”, continua el. In prima noapte de primavara, a cincea de cand a inceput… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

