Imagini rare surprinse de astronomii bârlădeni. Cometa din Ursa Mare Astronomii din Barlad au fotografiat cometa C/2017 T2 Parnstarrs care se deplasa in apropiere de galaxiile M 81 si M 82 din constelatia Ursa Mare . Potrivit unei informații de presa, imaginea a fost surprinsa in noaptea de 23 spre 24 mai 2020. Pentru aceasta a fost folosit un telescop Newton f/4, cu camera ASI 1600, cu expunere de 10 cadre x 60 de secunde. C / 2017 este o cometa cu o orbita hiperbolica, descoperita in mai 2017, dincolo de orbita planetei Saturn, la o distanța de 16,09 unitați astronomice (2,4 miliarde de km) de Soare. Cometa C/2017 T2 (PANSTARRS) este printre cele mai stralucitoare… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

