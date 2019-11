Regizorul și fotograful spaniol Andres Morillas a calatorit pe insula Java, din Indonesia, pentru a vedea vulcanul Ijen, despre care se știe ca are in crater un lac cu o suprafața de 1 km patrat. In timpul voiajului sau, fotograful a decis sa-și trimita drona peste acest lac acid și sa incerce sa capteze imagini rare.

Incercarea i-a reusit, si se poate vedea cum drona survoleaza interiorul vulcanului, traversand fumul sulfuric, iar la sfarșitul calatoriei sale a captat imagini cu lacul turcoaz, cel mai mare lac acid din lume.

Altitudinea vulcanului Ijen este de aproape 2.700 de…