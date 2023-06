Stiri pe aceeasi tema

- Nici Dumnezeu nu ii poate potoli pe Alex Iordanescu și iubita lui, atunci cand se cearta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi chiar in timp ce pareau sa aiba o discuție aprinsa, in plina strada. Nu au mai ținut cont de absolut nimic și au…

- Cum arata o zi din viața lui Daniel Pancu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe antrenor intr-un mall din Capitala, in timp ce parea sa se bucure din plin de timpul liber pe care il avea la dispoziție. Iata cum s-a relaxat fostul fotbalist.

- Așa arata o doamna adevarata și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania! Simona Florescu este un exemplu de eleganța, iar noi avem dovada clara in acest sens. Avem imagini cu adevarat inedite cu fosta soție a lui Ion…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Viorel Hrebenciuc. In compania cui a fost filmat fostul politician la ieșirea dintr-un restaurant de fițe din Capitala. Fostul deputat social democrat are mare grija de felul in care arata atunci cand…

- E casatorita cu celebrul Adrian Mutu insa intotdeauna Sandra Mutu a fost o apariție discreta. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția „Briliantului” in timp ce a ieșit intr-un centru comercial din Captiala insoțita de mama ei. Dovada clara ca frumusețea…

- What's Up este indragostit lulea de iubita lui și nu vrea sa stea departe de ea nici macar atunci cand iese in oraș, cu baieții. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe artist in timp ce a ieșit in oraș, cu prietenii, dar partenera de viața a acestuia…