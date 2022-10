Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de Soarele singuratic, aproximativ jumatate dintre stelele din galaxia noastra, Calea Lactee, se afla intr-o relatie pe termen lung cu alta stea, cele doua corpuri ceresti orbitand unul in jurul celuilalt intr-o „casnicie celesta” numita sistem binar. Una dintre aceste „casnicii” nu merge…

- Telescopul James Webb a obținut cele mai clare imagini din ultimii 30 de ani cu inelele planetei Neptun. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Pe ce data pica Solstițiul de Toamna 2022. Echinocțiul, sau solstițiul este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in mișcarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinocțiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul…

- Florin Tanasescu Cucoana e angajata in regim full-time la Palatul Victoria. Matura! Nu pe cine trebuie, dar asta-i viata. Tanta o cheama. Stie tot ce misca prin tara asta. Dac-o mai misca totusi ceva. E de prin anii ’90, la palat, iar pentru serviciile aduse tarii – este o adevarata arhiva Secu’- a…

- Roiuri de STELE CAZATOARE pe cer, in nopțile de 11 și 12 august. Curentul de meteori Perseide atinge activitatea maxima Luna august aduce, ca in fiecare an, un eveniment deosebit cunoscut drept Perseide, un spectaculos fenomen astronomic, in care, pe cer, se vad circa 10-20 de ”stele cazatoare” pe ora.…

- Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politisti.Oficial de la IPJ Constanta La data de 5 august a.c., in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Neptun au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism pe strada Trandafirilor din statiunea Jupiter,…

- Galaxia Cartwheel (”Roata de car”) a fost surprinsa de noul telescop spatial James Webb intr-o imagine unica și uluitoare, data publicitații marți de NASA. Imaginea surprinde detalii nemaivazite ale galaxiei, ale carei inele se disting cu o claritate fara precedent, transmite AFP, citata de Agerpres…

- Luna și Jupiter, spectacol pe cerul de vara 2022. Cand se poate vedea fenomenul Pentru pasionații de astronomie, luna iulie inca mai are surprize. Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din București, o imagine spectaculoasa pe cerul de iulie este oferita de proximitatea…