Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry s-a casatorit chiar in urma cu puțin timp! Paparazzii au surprins imagini de senzație de la cununia religioasa a indragitei artiste. Cantareața și-a unit astazi destinul cu tatal micuței Anastasia. Toți cei dragi le sunt alaturi in aceste momente memorabile la care cei doi au visat.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste clipe, Nicole Cherry și-a botezat fiica, iar in scurt timp urmeaza sa spuna marele "DA" alaturi de Florin Popa. Cei doi parinți au dorit sa marcheze astazi doua evenimente extrem de speciale din viața lor, astfel ca artista a ales o ținuta senzaționala…

- Nicole Cherry este extrem de fericita și implinita de cand a devenit mama. Artista a transmis pe pagina personala de Instagram ca se pregatește de botezul fetiței sale. Iata cum se simte cantareața in aceste momente!

- Nicole Cherry a devenit pentru prima oara mama, la sfarșitul lunii noiembrie 2021, la varsta de 22 de ani. Acum, artista se pregatește de botezul micuței, iar in aceeași zi se va cununa civil cu iubitul ei. „Nu am mai apucat sa vorbesc deloc cu voi, se apropie botezul și sunt stresata un pic, recunosc.…

- Cristina Sima Dumitrescu, soția lui chef Florin Dumitrescu, a publicat pe Internet cateva imaginii de colecție de la cununia civila. Iata cum arata soția juratului de la Chefi la cuțite intr-o rochie alba și insarcinata in 8 luni.

- Amandoi sunt celebri, au avut parte de o cariera rasunatoare in fotbal, insa la un capitol Iasmin Latovlevici ”l-a luat” pe Lukas Szukala. Cei doi prieteni au ieșit impreuna cu familiile la un restaurant luxos din Capitala, iar Iasmin Latovlevici i-a dat lecții atunci cand vine vorba despre narghilea…

- Adrian Cuculis este unul dintre cei mai fericiți tatici, pentru ca, in acest weekend, in sfarșit și-a botezat copilul și a putut face și o petrecere pe masura in cinstea celor doi gemeni pe care ii are. Din cauza problemelor de sanatate pe care le-a avut fiul lui, pana acum, nici nu s-a putut gandi…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani și iubitul ei, Florin, au devenit parinți in urma cu doar cateva luni și in curand, aceștia iși vor boteza fetița, pe Anastasia. „Am reușit sa organizam cat de cat botezul, am parte și de ajutor, recunosc. Nu aș fi putut sa ma descurc singura, pentru ca avem destul…