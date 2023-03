Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman viseaza sa devina președintele LPF. Președintele lui FC Hermannstadt a dezvaluit ca are un vis uriaș. Fostul portar al Rapidului se gandește serios sa candideze pentru postul de conducator al Ligii Profesioniste de Fotbal, intr-o buna zi. Coman a laudat actuala conducere de la LPF, in prim-plan…

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…

- Tribunalul București a facut publica decizia prin care Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si drogurilor. Manuela Orzata, judecatoarea care s-a ocupat de caz, a stabilit ca Mario Iorgulescu…

- Tribunalul București, anunț categoric despre Mario Iorgulescu. Ce a explicat judecatoarea Manuela Orzata in motivarea deciziei pronunțate pe data de 10 februarie 2023, in baza careia fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat la 15 ani și opt luni de inchisoare…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a aflat, vineri, decizia instanței, respectiv a Tribunalului București. Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, potrivit gsp.ro. Decizia este una in prima instanța, drept…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, vineri, de magistratii Tribunalului Bucuresti la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, scrie AGERPRES.…

- Pentru a doua oara, apararea lui Mario Iorgulescu cere recuzarea judecatoarei din dosarul in care acesta e acuzat de omor. La termenul de miercuri, 11 ianuarie, ei au depus, ca argument, o plangere penala facuta pe numele magistratului, pe care il acuza de abuz in serviciu. Avocații au declarat ca plangerea…

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.