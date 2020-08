Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez a implinit recent varsta de 51 de ani, insa continua sa arate extraordinar. De altfel, Jennifer Lopez este una dintre cele mai iubite staruri la nivel mondial, dar nu multa lume știe ca are și doua surori. Jennifer Lopez are doua surori Jennifer Lopez s-a nascut la data de 24 iulie 1969…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in urma cu o zi, in județul Cluj, acolo unde preotul Florin Parasca a refuzat sa oficieze slujba de inmormantare a unei persoane decedate, deoarece familia nu platise taxele aferente locului de veci. Familia indoliata, obligata sa sarute mana preotului In loc sa…

- Bucurie mare pentru Oana Tache, in plina pandemie! Vedeta a devenit mamica, aducand pe lume un baiețel incapațanat care a ținut sa vina mai devreme decat era programat. Mai mult, a postat deja și primele imagini cu micuțul ei.

- ”Lumea medicala constanțeana este in doliu dupa ce medicul stomatolog Taner Chemal a murit. Doctorul era specialist in implantologie avansata, chirurgie orala, parodontologie și stomatologie digitala. Taner Chemal era nascut in 1971, iar in anul 2015 iși luase doctoratul in implantologie. Dumnezeu…

- Femeia se afla singura acasa cand a observat ca bebelusul ei se misca destul de mult in burtica. Astfel a decis sa imortalizeze momentul pentru familia si prietenii ei. Imediat dupa ce a trimis videoclipul, a revazut imaginile si a fost ingrozita. Aceasta era doar cu pisica si cainele…

- Ies la iveala detalii neașteptate despre Margherita de la Clejani și Theo, presupusul sau iubit. Se pare ca tanarul și-ar fi schimbat declarația și o informație surprinzatoare ar fi ieșit la iveala.

- Margherita de la Clejani a suferit mai multe operatii estetice care au transformat-o radical. Chiar daca și-a șters intre timp pagina de Instagram, pe internet tot au ramas fotografiile cu ea, de dinainte sa fi facut numeroase intervenții estetice. Viorica de la Clejani, criza de nervi IN…

- Vali Craciunescu și soția sa sunt adevarați iubitori de animale. Pentru cei doi cainele familiei este un membru extrem de important al familie, lucru demonstrat de imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro.