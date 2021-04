Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din cadrul unei urmariri au fost publicate de curind pe o retea de socializare si acestea au devenit in scurt timp virale. Potrivit martorului ocular, un echipaj de politie s-a angajat sa-l urmareasca pe conducatorul unui VAZ prin localitatea Nimoreni din raionul Ialoveni, asta pentru ca nu…

- Irinel Columbeanu a facut cateva declarații șocante, la cinci luni dupa ce i-a ars fosta vila de la Izvorani. Celebrul afacerist susține cu tarie ca ar fi vorba despre un „furt deghizat”, dezvaluind in cadrul unei emisiuni tv și fara ce bunuri de valoare a ramas in urma deflagrației puternice. Detalii…

- Grigore Leșe nu se invața minte nici acum, astfel ca momentele de ratacire sunt la ordinea zilei pentru cunoscutul interpret. De aceasta data, derapajele nu le-a mai avut nici pe scena, nici in ceea ce privește modul de a se imbraca, ci chiar in trafic, unde a facut greșeli ce l-ar fi putut costa.

- Vestea conform careia Smiley și Gina Pistol au devenit parinți a bucurat o țara intreaga. Celebrul artist a oferit primele declarații, dupa ce a devenit in mod oficial tatic de fetița. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romana, l-au surprins pe proaspatul tatic in timp ce…

- Anul trecut, Dani Mocanu le-a frant inimile fanilor sai cand i-a anuțat ca renunța la muzica. Fostul manelist a spus ca decizia lui se datoreaza faptului ca vrea sa-l slujeasca pe Dumnezeu așa cum se cuvine. Totuși, au existat zvonuri cum ca problemele lui cu legea ar fi, de fapt, in spatele retargerii.…

- Celebrul actor sovietic și rus Andrei Meagkov, care a murit astazi la virsta de 82 de ani, s-a produs și in Moldova, alaturi de actori moldoveni, la studioul Moldova-Film, cu regizorul Nicolae Ghibu, relateaza Noi.md. Andrei Meagkov a jucat in doua filme turnate la studioul Moldova - film: „Corespondentul…

- Noua firme focșanene vor fi premiate pentru vitrinele amenajate in municipiu in perioada Sarbatorilor de Iarna 2020-2021. Caștigatorii concursului „Cele mai frumoase vitrine din Focșani” din perioada Sarbatorilor de Iarna 2020-2021 au fost desemnați in urma punctelor primite de la membrii juriului și…

- Va propunem sa intrați in atmosfera Chișinaului din cea de-a doua jumatate a secolului XIX – inceputul secolului XX, vizionind colecția de imagini prezentata mai jos, care este insoțita de muzica din perioada prerevoluționista. Pe imagini este prezentat Chișinaul din perioada in care acesta a inceput…