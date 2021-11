Stiri pe aceeasi tema

- Cristi de la Insula Iubirii, fosta ispita care a facut ravagii in randul concurentelor, se declara un barbat fericit, asta pentru ca are o relație de mai bine de cinci luni cu noua iubita, despre care a facut declarații inedite in platoul emisiunii de la Antena Stars. Astfel, vedeta a oferit detalii…

- Impacare surpriza in lumea showbiz-ului romanesc?! Acum ceva timp, Nicoleta Dragne povestea ca s-a desparțit de partenerul sau de viața, Alin Bruno, și ca stau impreuna doar atunci cand vine vorba despre fiul lor. Cu toate acestea, ultima fotografie pe care a postat-o fosta ispita de la Insula Iubirii…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubrii, a ajuns in stare grava la spital. Deși a fost vaccinata impotriva COVID-19, vedeta e infectata cu coronavirus și spune ca nu se simte deloc bine, avand dureri groaznice.

- Nicoleta Dragne avut parte de o noapte alba, dupa ce a așteptat slavarea 3 ore, in zadar, pentru fiul ei. Baiețelul fostei ispite de la Insula Iubirii s-a simțit foarte rau și avea nevoie de ingrijiri medicale, dar nu a primit atenția necesara nici la cele doua spitale la care l-a dus mama lui dupa…

- Maria Ilioiu a acceptat provocarea de la Splash! Vedete la Apa, dar la repetiții a avut parte și de un moment destul de tensionat, asta din cauza lui Jador. Cantarețul a incercat sa faca o gluma și a aruncat-o in piscina, insa fostei ispite de la Insula Iubirii nu i-a picat deloc bine și i-a adresat…

- Nicoleta Dragne trece prin zile dificile in aceasta perioada. Fosta ispita de la Insula Iubirii face fața cu greu amenințarilor unei cliente nemulțumite care nu s-a dat inapoi de la injuratori, blesteme și vorbe urate chiar și la adresa copilului vedetei, fapt ce a enervat-o la culme pe aceasta. Iata…

- In urma cu ceva timp, Irina Stroia a fost batuta in mijlocul strazii, in plina zi, de un necunoscut, care acum a fost prins și dus la audieri. Insa, in exclusivitate pentru Antena Stars, fosta ispita de la ”Insula Iubirii” spune ca nici nu vrea sa auda de scuze, ci ca, din contra, in acest caz se va…