Lavinia Parva se poate declara o femeie implinita de cand a devenit mamica, astfel nu e de mirare ca radiaza de fericire ori de cate ori este in preajma micuțului Alexandru. Daca pana acum, atat ea cat și Ștefan Banica Jr, au dorit sa pastreze discreția in privința vieții copilului sau, ei bine, paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini rare cu acesta, chiar cand bruneta iși intra pe deplin in rolul de mama.