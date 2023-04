Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins astazi contestația depusa de Elena Udrea, care a fost condamnata la sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Decizia de luni este definitiva. ICCJ a respins contestația formulata de fostul ministru. „Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de…

- Elena Udrea s-a prezentat luni dimineața la sediul ICCJ pentru a contesta din nou pedeapsa in dosarul „Gala Bute.„Cele doamne judecator fusese și in completul care judecase contestația in anulare. Avand in vedere ca in contestația in anulare deja se dezbatuse chestiunea deciziei CCR pe completele…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea da, joi, verdictul in dosarul finanțarii campaniei electorale a fostului președinte Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu la 5 ani de inchisoare. Cele doua au cerut…

- Elena Udrea, fosta partenera de dosar cu Rudel Obreja, a transmis un mesaj din pușcarie in legatura cu decesul fostului pugilist, in care afirma ca boala lui s-a declansat din cauza harțuirii, timp de 8 ani, in dosarul “Gala Bute”. Udrea a postat mesajul pe Facebook. A murit Rudel Obreja! Fara indoiala…

- Mama gemenilor morți din Ploiești și-a aflat sentința! Andreea a fost condamnata la inchisoare! Cați ani va petrece femeia in spatele gratiilor, in urma tragediei care a șocat Romania. Copiii ei au decedat dupa ce au cazut de la etajul 10. In tot acest timp, ea asculta manele și facea live pe Facebook.

- Aflata in spatele gratiilor, dupa ce a fost condamnata in dosarul „Gala Bute", Elena Udrea, fost ministru al Turismului, susține ca alegerile din 2024 vor aduce schimbari majore in conducerea țarii. Ea a dezvaluit și ce s-ar fi intamplat in culisele alegeril ...

- La randul sau, procurorul de ședința a cerut majorarea pedepselor, dupa ce s-a refuzat suspendarea procesului pana la o pronunțare a Curții Europene de Justiție cu privire la aplicarea deciziilor CCR, potrivit RADOE. ICCJ a amanat o hotarare pentru 16 martie. In urma cu doi ani, Elena Udrea a fost condamnata…

- La randul sau, procurorul de ședința a cerut majorarea pedepselor, dupa ce s-a refuzat suspendarea procesului pana la o pronunțare a Curții Europene de Justiție cu privire la aplicarea deciziilor CCR, potrivit RADOE. ICCJ a amanat o hotarare pentru 16 martie. In urma cu doi ani, Elena Udrea a fost condamnata…