- Imaginile din satelit au fost surprinse in perioada 3 – 17 martie și indica o intensificare a activitații la principalul complex nuclear al Coreei de Nord, atrage atenția organizatia 38 North, cu sediul in SUA, relateaza AFP, citata de Agerpres . Din imaginile prezentate intr-un raport al organizației…

- Seful Statului Major Intrunit al Coreei de Sud a declarat ca armata tarii se afla in stare de alerta maxima, iar agentia de informatii a tarii colaboreaza cu institutiile omoloage americane pentru a analiza caracteristicile testului nord-coreean."Strategic" este un termen folosit de obicei pentru a…

- Numarul de declaratii de faliment in randul afacerilor din UE a crescut substantial in trimestrul patru din 2022 (26,8% fata de precedentele trei luni) si a ajuns la cel mai ridicat nivel de cand se colecteaza aceste date, anul 2015, arata datele publicate vineri de Oficiul European

- Grupul auto francez Renault, care este in plin proces de revizuire a aliantei vechi de 24 de ani cu Nissan, a anuntat joi ca producatorul auto nipon a contribuit cu 174 milioane de euro la profitul net inregistrat de grupul Renault in trimestrul patru din 2022, transmite Reuters. Fii la curent…

- Un reprezentat de rang inalt al Guvernului de le Phenian a dezmințit, duminica, ca livreaza obuze si rachete grupului paramilitar rus Wagner, care lupta in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro . Oficialul nord-coreean a spus ca aceasta este „o incercare stupida de a justifica” viitoare…

- Dacia a ajuns un brand de succes, iar Renault se mandrește in aceste zile cu lovitura data de Dacia in Europa. Conform datelor din piața, malina romaneasca a ajuns mașina vedeta intr-o țara cu nivel ridicat de trai, ceea ce am putea spune ca este o surpriza de proporții. Lovitura data de Dacia in Europa!…