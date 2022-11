Stiri pe aceeasi tema

- Incident de securitate la dezbaterea privind proiectul de Lege pentru securitatea și apararea cibernetica a Romaniei. Un colaj de imagini cu conținut explicit pentru adulți a fost afișat pe ecranul care asigura legatura cu participanții online, conectați la dezbatere prin platforma Zoom, noteaz jurnaliștii…

- Un colaj de imagini cu conținut explicit pentru adulți a fost afișat pe ecranul care asigura legatura cu participanții online, conectați la dezbatere prin platforma Zoom, informeaza pagina de Facebook a site-ului de investigații captura.ro, format din mai mulți jurnaliști care au lucrat la Rise Project.…

- Facebook-parent Meta will become the latest tech firm to scale back its workforce, with plans to layoff thousands of employees this week, US media reported on Sunday. The Wall Street Journal, citing people familiar with the matter, reported that the layoffs could impact “many thousands” of Meta employees…

- Un tanar de 27 de ani, din Lugoj, casatorit si tatal unei fetite, a transmis Live pe Facebook momentul in care a intrat cu masina in fata unui tren de marfa. Accidentul s-a petrecut pe strada Smardan, din Lugoj, la o trecere la nivel peste calea ferata. Tanarul de 27 de ani a intrat cu […] The post…

- Comisia naționala pentru controlul activitaților nucleare (CNCAN) a emis un ghid pentru romani in cazul unui accident nuclear. Accidentele nucleare pot provoca pagube semnifcative și victime din cauza expunerii la radiații, dar va puteți proteja de efectele acestora impreuna cu familia dumneavoastra,…

- Submarinul rusesc cu propulsie nucleara K-329 Belgorod, care a fost pus in mișcare in luna iulie a fost gasit in imaginile surprinse din satelit. Submarinul disparuse o perioada, ceea ce starnise temeri cu privire la un test nuclear facut de Vladimir Putin. Submarinul poarta torpile nucleare Poseidon…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Liderul AUR George Simion s-a casatorit, vineri, ceremonia cununiei civile fiind transmisa pe Facebook. Evenimentul a avut loc la Maciuca in Argeș, unde George Simion face sambata și nunta la care așteapta sa petreaca aproape cateva mii de oameni. „Astazi am facut formalitatile cerute de stat, iar maine…