Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Birligea (24 ani) a explicat gestul pe care l-a facut imediat dupa golul marcat pe Giulești, care i-a atras mai multe injuraturi și huiduieli. In etapa a 2-a a Superligii, Rapid și CFR Cluj au terminat la egalitate in derby-ul runde, scor 2-2. Daniel Birligea a deschis scorul in minutul 28, șutul…

- CFR a reușit un egal, 2-2, in Giulești, in fața Rapidului. Au marcat: Rrahmani 54 (pen.), Hasani 90+7 / Birligea 28, Michael 76Dupa un meci relativ echilibrat, in care bucureștenii au avut mai mult inițiativa, echipa lui Dan Petrescu reușește sa obțina doar un punct, deși a condus de doua ori (1-0 și…

- In absența lui Dan Șucu, loja arenei din Giulești n-a dus lipsa de celebritați la meciul Rapid - CFR Cluj, din runda secunda a Superligii. Dan și Diana Șucu n-au fost prezenți la disputa „feroviara” dintre Rapid și CFR Cluj. Familia a fost reprezentata de fiul cel mare, Dan Matei. Victor Angelescu a…

- Meciul vedeta al etapei #2 din Superliga se joaca sambata seara pe Giulești. Rapid - CFR Cluj este duelul echipelor care lupta și in actualul sezon la caștigarea campionatului. Confruntarea i-a fost incredințata arbitrului Istvan Kovacs, gafeurul sezonului trecut, „centralul” avand cele mai multe erori…

- Louis Munteanu, 22 de ani, ar trebui sa fie prezentat marți de CFR Cluj, Nelu Varga este convins ca va da cea mai importanta lovitura din mercato in fotbalul intern. Conform informațiilor GSP, salariul lunar al atacantului va depași 25.000 de euro/luna. CFR Cluj este aproape de a realiza marea lovitura…

- Tragerea la sorți a țintarului pentru noul sezon al Superligii, a avut loc luni, de la ora 13:00. Campionatul va incepe pe 13 iulie 2024 și se va incheia pe 25 mai 2025.Pentru CFR Cluj, startul de sezon se anunța unul infernal. Echipa lui Dan Petrescu urmeaza sa intalneasca, pe rand, cu Dinamo București,…

- Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, l-a propus pe Cristi Balaj președinte la Rapid. Rapid se desparte de Daniel Niculae la finalul sezonului, cel care e președintele clubului in acest moment. Iar Marian Iancu, fan declarat al echipei din Giulești, crede ca Balaj e omul potrivit sa-i ia…

- CFR Cluj a invins-o pe Rapid, scor 3-2, in runda cu numarul 8 din play-off-ul Superligii. Nigerianul Philip Otele (25 de ani) a avut o prestație stelara și a fost notat cu 9 de GSP. CFR Cluj a caștigat la revenirea lui Dan Petrescu, dar nu a facut-o in stilul obișnuit al antrenorului. A fost un meci…