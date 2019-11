Stiri pe aceeasi tema

- Seara de pomina pentru realizatorul emisiunii Romania 9, Ionuț Cristache, de la TVR: invitatul de joi seara, Alexandru Cumpanașu, a venit in platou cu o arma, mai precis un pistol-mitraliera AK47. Observand șocul de pe fața realizatorului, Cumpanașu a ținut sa-l linișteasca: „Este un airsoft, de…

- Presedintele USR, Dan Barna, ii cere sefului statului, Klaus Iohannis, ca, in virtutea prerogativelor pe care le are, sa se implice pentru o noua propunere de comisar european, dupa respingerea candidaturii Rovanei Plumb, in comisia Juridica din PE. "Incapatanarea dumneavoastra, doamna Viorica Dancila,…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- Candidatul PMP la președinția Romaniei ,Theodor Paleologu, are o reactie pe pagina de socializare refertoare la modalitatea in care premierul Romaniei isi face campanie pentru alegerile prezidentiale.'Romania nu mai e guvernata, iar haosul și discordia se instaleaza la virful statului. Dancila…

- Viorica Dancila a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care le multumeste social-democratilor pentru sustinerea acordata, afirmand ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit si pregatit sa castige alegerile prezidentiale, potrivit Mediafax. „Multumesc colegilor pentru sustinerea manifestata atat de…

- "#112vreausatraiesc. AM HOTARAT SA-MI APAR SINGUR FAMILIA pana cand vom avea un RESTART al institutiilor menite sa ne apere. Asa ca am participat la mai multe sesiuni de tragere in poligon cu arme!! LUPTA MEA IMPOTRIVA TUTUROR CLANURILOR CARE AU OCUPAT ROMANIA CONTINUA PANA LA CAPAT. ORI EU ORI EI!…