Netflix isi reduce traficul in Europa cu 25% din cauza pandemiei de coronavirus

Netflix a anuntat in cursul zilei de joi ca urmeaza sa isi reduca o serie de parametri de transmisie pentru a diminua cu 25% traficul din retelele sale, in Europa, astfel incat Internetul sa functioneze in bune conditii si pe durata pandemiei… [citeste mai departe]