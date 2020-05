Imagini oficiale cu noul BMW Seria 4 Coupe G22 (M440i Coupe) 2020

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2019, BMW a prezentat Concept 4, prototipul care anticipa designul viitoarelor Seria 4 și M4. Campania de promovare a noului coupe a demarat la finalul lunii trecute in momentul in care oficialii BMW au publicat o serie de imagini camuflate cu unul dintre…

- Divizia BMW din Coreea de Sud a publicat o serie de imagini teaser noi cu viitoarele Seria 5 facelift și Seria 6 Gran Turismo facelift. Cele doua modele vor fi prezentate in cadrul aceluiași eveniment online programat pentru 27 mai. O serie de imagini cu viitorul Seria 5 facelift au fost "scapate" pe…

- Acum vedem pentrui prima data cum BMW ofera un prim facelift aplicat modelului G30 pentru anumite piete din Asia. In primul rand diferentele se observa la capitolul design exterior unde masina primeste noi blocuri optice fata, iar cele din spate sunt acum cu aceeasi linie…

- In toamna anului trecut, BMW a prezentat Concept 4 in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Conform oficialilor companiei, prototipul expus in cadrul evenimentului din Germania anticipa designul viitoarelor Seria 4 și M4. Acum, BMW a publicat primele imagini cu prototipul viitorul BMW Seria 4. Conform…

- Luni, presa din Coreea de Nord a publicat mesajul pe care liderul suprem l-ar fi transmis președintelui din Africa de Sud, cu ocazia unei sarbatori naționale. Ultimele imagini oficiale cu Kim Jong-un au fost publicate pe data de 12 aprilie pe site-ul agenției oficiale din Coreea de Nord

- BMW a prezentat Concept 4 (foto) in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie a anului trecut. Prototipul pregatit de constructorul german anticipa desginul viitorului Seria 4, model pe care bavarezii il vor prezenta in perioada urmatoare. Conform unor surse apropiate companiei, viitorul…

- Emilio Herrera, Chief Operating Officer al Kia Motors Europe, a declarat: „Evoluția modeluluiSorento în ultimii 18 ani rezoneaza cu brandul Kia ca întreg. În timp ce modelul a fost inițiallansat în 2002 ca un automobil utilitar de teren, cea…

- Formația timișoreana TM Groove va susține sambata 14 martie de la ora 20 un concert care va fi transmis live prin intermediul rețelei de socializare Facebook inclus in seria „Bucataria lui Flocea“. „Seria de concerte «Bucataria lui Flocea» a pornit de la o repetiție de a noastra inaintea unui concert…