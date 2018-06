Stiri pe aceeasi tema

- Cum vede Martina Navratilova finala WTA de la Roland Garros 2018: ”Simona Halep nu poate juca sa nu piarda, trebuie sa joace la victorie”. Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, trebuie sa joace ofensiv pentru a avea sanse sa castige titlul la Roland Garros, in finala…

- Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat Romania, s-a aratat impresionat de Simona Halep si de parcursul ei de anul acesta. Hagi a spus ca a mers la Paris pentru a fi martor la finala Simonei Halep de la Roland Garros. In niciun moment nu s-a gandit Regele fotbalului romanesc…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a fost extrem de entuziasmat la finalul partidei pe care eleva sa a caștigat-o in fața Garbinei Muguruza, 6-1, 6-4, in semifinalele de la Roland Garros: "A jucat una dintre cele mai bune partide din cariera". Simona Halep disputa sambata, de la ora 16:00, marea…

- Simona Halep (1 WTA) e in finala Roland Garros, acolo unde va juca sambata, de la ora 16:00, in fața americancei Sloane Stephens (10 WTA). Marea finala de la Paris va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport și Pro TV. La cateva minute dupa ce Halep a invins-o pe Muguruza, fosta mare campioana…

- Aflata pentru a patra oara in fața primului sau trofeu de Grand Slam din cariera, Simona Halep o va infrunta in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioana in 2017 la US Open, Stephens a invins-o in semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.

- Finala de la Roland Garros a fost decisa, joi seara, la Paris, dupa partida disputata intre tenismenele americane Sloane Stephens și Madison Keys, terminata in doar doua seturi. Simona Halep o va intalni, in actul final al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, ce se va disputa sambata, de la ora…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, o va infrunta sambata, de la ora 16.00, in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens, numarul 10 WTA. Stephens a invins-o fara emoții pe compatrioata Madison Keys (13 WTA), scor 6-4, 6-4, ...