Imagini noi de la locul incendiului din Constanta. Dezastrul ramas in urma flacarilor (GALERIE FOTO+VIDEO)

- Incendiul care a mistuit un bloc de pe strada Prelungirea Srg. Nicolae Grindeanu, din Constanta, zona Doraly Mall, a aruncat in strada zeci de familii care se pregateau de sarbatori.Cristian Mihail Amarandei, seful ISU Dobrogea ne a povestit cum a decurs primele clipe ale incendiului. "La 0.58 a fost…

- Zeci de masini au fost mistuite de flacari noaptea trecuta in parcarea blocului de pe strada Nicolae Grindeanu. In imaginile surprinse in aceasta dimineata se observa ca cele mai multe masini au ars in totalitate. Potrivit ISU Dobrogea 36 de autoturisme au fost avariate, 25 dintre acestea fiind in parcarea…

- Momentul izbucnirii incendiului devastator de la blocul de locuinte de pe strada Nicolae Grindeanu din Constanta a fost surprins de un locatar. In imagini se observa cum o masina aflata in parcarea blocului si in scurt timp s a extins si la celelalte autoturisme aflate in parcare. Reamintim ca, in prag…

- La mai bine de sapte ore de la izbucnirea incendiului de amploare de la blocul situat pe strada Nicolae Grindeanu din municipiul Constanta, la lumina zilei se poate vedea dezastrul lasat in urma de foc. Fatada cladirii este distrusa, iar majoritatea apartamentelor au fost afectate de flacari si fum.…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina miercuri, 8 decembrie, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in zona Zodiac.In urma impactului, a rezultat o victima, constienta. Sursa…

- In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism si un microbuz. Un accident rutier a avut loc in municipiul Constanta, la intersectia soselei Mangaliei cu strada Caraiman.In eveniment au fost implicate un autoturism si un microbuz, iar o persoana a fost ranita.Victima nu a fost incarcerata.La…

- Accident rutier in municipiul Constanta. Sase masini implicate.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme, pe strada Suceava…