Stiri pe aceeasi tema

- Un film realizat in anul 1959 scoate la lumina locurile și atmosfera din acel an din localitatea Livada, atunci comuna in raionul Gherla, acum sat in comuna Iclod. „Zi de sarbatoare in comuna Livada din raionul Gherla. 216 familii de țarani municitori s-au hotarat sa iși uneasca pamanturile și munca,…

- Cel putin trei persoane au fost ranite vineri dupa ce o cladire de locuinte din partea de sud a metropolei israeliene Tel Aviv a fost lovita de o racheta cu raza lunga de actiune lansata de gruparea islamista Hamas, a anuntat serviciul israelian de urgenta, potrivit agentiilor Reuters si EFE, citate…

- Au trait ani de zile in palate imense, spectaculoase, insa puțini știu cum a aratat prima lor locuința. Imediat dupa ce s-au casatorit, Regina Elisabeta și Prințul Philip s-au bucurat de viața „normala” de mariaj in Malta, unde locuiau intr-o vila ce astazi este in paragina. Ar urma sa devina muzeu.…

- David Popovici, de nerecunoscut! Imagini virale cu sportivul care a scris istorie pentru Romania. Vezi AICI imaginea care a lasat masca pe toata lumea cu David Popovici... David Popovici continua sa surprinda intr-un mod fabulos la fiecare aparitie pe care o are.

- Un eveniment rutier s a produs azi, 19 octombrie in municipiul Constanta. Evenimentul rutier s a soldat cu ranirea unei femeie, pe trecea de pietoni. Din primele informatii, cel care ar fi accidentat victima este un sofer din Ucraina, ca circula cu masina baut, in zona Tomis 3 din municipiul Constanta.…

- Hainele tale, pe langa faptul ca sunt murdare, chiar și dupa spalare raman cu un anume miros, uneori chiar neplacut. Dar, nu trebuie sa mai cauți in alta parte, pentru ca avem ceea ce trebuie. Tot ce trebuie sa faci este sa torni votca peste haine și vei descoperi o mare surpriza.

- Romania a invins Franța, campioana olimpica en titre, cu 3-1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21) și s-a calificat in optimile de finala la Campionatul European de volei feminin. Centrul Robert Calin a vorbit despre performanța istorica a „tricolorilor”. Romania a produs una dintre surprizele anului in intreg…

- Dupa zile intregi de revolta, durere și neputința traite de milioane de romani, sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun de la Alexandra Ivanov, tanara mama de numai 25 de ani, care și-a pierdut viața in spitalul din Botoșani, ignorata de medici. Ce s-a intamplat in momentul in care sicriul ei a fost…