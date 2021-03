Imagini neobișnuite din Veneția. Celebrele canale aproape au rămas fără apă Un fenomen greu de crezut are loc in orașul pe apa - Veneția. Mai multe canale au ramas fara apa, iar gondolele s-au oprit in noroi, scrie agora.md. Potrivit sursei citate, Veneția a trait intotdeauna intr-un echilibru destul de instabil intre mareele joase și cele inalte, care creeaza de obicei variații de aproximativ jumatate de metru fața de nivelul marii. Imaginile difuzate de postul britan Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

