- CHIȘINAU, 23 mai - Sputnik. Olga Tapordei, este prima femeie din Republica Moldova care a cucerit cel mai inalt varf de munte din lume. In aceasta dimineața, la ora 05:00, femeia a ajuns 8 848 de metri inalțime. „Astazi, 23 mai 2021, la ora 5:00 ora Moldovei, Olga Tapordei, a devenit prima…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Zinaida Greceanii a scris pe pagina sa de Facebook ca regreta profund tragedia care s-a produs astazi la un gimnaziu din orașul Kazan, Republica Tatarstan. © Photo : Miroslav RotariCe spune Igor Dodon despre atacul armat din Kazan: Mesaj"Atacul sangeros a devenit…

- CHIȘINAU, 7 mai - Sputnik. Comuniștii și socialiștii ar putea forma un bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Intr-un comunicat de presa al PCRM este precizat ca membrii Partidului Comuniștilor vor iniția consultari Partidul Socialiștilor in vederea formarii unui astfel…

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, s-a intalnit cu președintele PSRM, Igor Dodon. © Sputnik / Sorokopud JuliaCat de eficiente sunt vaccinurile administrate in Moldova: Ce spun autoritațile In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Balți a decis sambata anularea deciziei CSE, care prevede interzicerea plimbarilor prin parcuri și paduri. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului Balți, care a spus intr-un live pe Facebook ca aceasta masura…

- © Photo : Miroslav RotariCat de probabila este anularea de catre CCM a decretului de desemnare a lui Grosu candidatCHIȘINAU 17 mart - Sputnik. Potrivit lui Alexandr Slusari, dupa ce marți Maia Sandu a discutat cu cei de la Platforma Dreptate și Adevar, președintele a purtat negocieri cu socialiștii,…

- Spre surprinderea jurnaliștilor, el a spus ca Durleșteanu continua sa fie candidatul majoritații formate in Parlament și ca este in contact permanent cu ea. © Sputnik / Mihai CarausCum a comentat Dodon refuzul lui Durleșteanu de a fi desemnata premierAcum chiar este greu de ințeles ceva.…

- CHIȘINAU, 11 mart - Sputnik. Șefa grupului național de experți creat de Guvern pentru gestionarea vaccinarii, Ninel Revenco, a fost intrebata in studioul Radio Sputnik Moldova daca moldovenii cu cetațenii ale statelor in care se desfașoara vaccinarea merita sa faca un efort și sa mearga in acele…