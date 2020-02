Stiri pe aceeasi tema

- Cand nimeni nu se aștepta, Dani Oțil a facut marele pas și a cerut-o in casatorie pe Gabriela Prisacariu, scrie viva.ro. Prezentatorul TV de la 'Neatza cu Razvan și Dani' a pus totul la cale, iar cererea a avut loc in Mexic. Vedeta a povestit care au fost peripețiile prin care a trecut pana…

- Dani Oțil a oferit la un moment dat detalii fierbinți din relația pe care a avut-o cu Mihaela Radulescu. Vedeta postului de televiziune Antena 1 a marturisit ca a mai vorbit cu fosta lui iubita chiar și dupa ce s-au desparțit. Dani Oțil a vorbit despre relația cu Mihaela Radulescu „Exista viața dupa…

- Revista Unica a intrat in posesia unei fotografii unice cu Mihaela Radulescu din timpul Revoluției din 1989. Cea care astazi este supranumita Diva de Monaco se afla pe tanc, alaturi de alți revoluționari. In 1994, din grupul de revoluționari din fotografia cu pricina mai ramasesera in viața doar doi.…

- Stefan Banica a apelat in aceat an la fiul sau, Radu, pe care cei din sala l-au putut vedea in premiera intr-o asemenea ipostaza. De asemenea, duetul intre tatal celebru și fiul sau, de 16 ani, a fost supravegheat de bunicul pe care Radu nu a apucat sa il cunoasca, și anume legendarul Ștefan Banica.…

- E sarbatoare la Antena 1, care implinește 26 de ani de existența pe piața media, iar fetele de la Observator, tinerele vlastare ale televiziunii, dupa cum le-a numit Dani Oțil, au venit la ”Neatza cu Razvan și Dani”.