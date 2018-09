Imagini nemaiintalnite in Romania. Locomotiva ridicata cu o macara uriasa dupa un accident feroviar. Lucrari cu grad mare de dificultate (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a debutat pe scena instalata in Piata Sfatului din Brasov editia aniversara a Festivalului Cerbul de Aur 2018. Festivalul a debutat cu o seara de gala dedicata artistilor care au marcat evenimentul de la Brasov, primul si cel mai mare Festival International de interpretare din Romania. Astfel,…

- Celebrul stadion Ghencea, unde Steaua și echipa naționala de fotbal a Romaniei au obținut victorii memorabile, se darama! Lucrarile au inceput deja la arena care a fost contruita in urma cu 44 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va prezinta imaginile cu loja lui Gigi Becali ca dupa cutremur,…

- "Am cerut ministrului Transporturilor o evaluare completa a starii podurilor din Romania. Ne va oferi o imagine care sa ne permita sa intervenim la timp pentru reparatii. Cred ca avem nevoie de o abrodare preventiva, in care sa punem accent pe siguranta cetateanului. Am luat aceasta decizie dupa…

- Constructia gazoductului Iasi-Chisinau pe tronsonul Ungheni-Chisinau va incepe in aceasta luna, conform declaratiilor facute de presedintele Parlamentului din Republica Moldova, Andrian Candu. Despre proiectul de extindere a gazoductului Iasi-Ungheni spre Chisinau aflati amanunte de AICI. Seful legislativului…

- Voci ridicate si agitatie mare astazi la Castelul Karolyi. Un grup de persoane implicate in bunul mers al activitatilor din acest obiectiv turistic s-a retras intr-una din incaperile de la parter. Dupa tonalitatea ridicata a discutiilor ce razbateau si pe coridor se pare ca nu a fost consens. Cea mai…

- Un tehnician dentar din Republica Moldova, stabilit in Romania de 20 de ani, a reusit sa transforme stomatologia in arta la propriu. Din metaloceramica, materialul folosit in cabinetul medicului stomatolog, Oleg Fulga (48 de ani) a creat peste 70 de lucrari de arta, mici figurine care au fost aratate…

- Realizatorul TV Oreste Teodorescu ar fi platit aproximativ o mie de euro la o tranzacție la care ar fi cumparat droguri pentru consum propriu, susțin surse judiciare. Gruparea de furnizori pentru vedete este vizata de ancheta DIICOT din luna aprilie, afirma surse judiciare. Ancheta in cazul acestora…

- Imagini incredibile la Timișoara! Doi drumari muta cu lopata apa stransa pe marginea drumului pe un șantier. Ploile din ultimele zile le-au facut viața grea drumarilor din Timișoara. Pe un șantier deschis inca din 2016, doi muncitori au fost surprinși cand muta apa cu lopețile, de pe carosabil intr-o…