Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3Conform ISU Cluj, au fost dislocate pentru a gestiona situația de urgența la locul accidentului o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, doua SAJ și un elicopter SMURD. Pompierii au gasit la locul evenimentului un barbat, 41 de ani, incarcerat pe locul șoferului din autoturismul…

- O femeie insarcinata si un barbat au murit, iar o alta persoana a fost grav ranita intr-un accident ce a avut loc pe o șosea din Cluj, dupa ce un autocamion a intrat pe contrasens si a lovit o masina ce circula regulamentar.

- Momentul in care s-a petrecut accidentul grav din județul Cluj, in urma carora a murit un barbat din Alba și alte doua persoane, tot din Alba, au fost ranite grav, a fost surprins de o camera de supraveghere din apropierea locației. Reamintim ca un camion condus de un barbat din Aiud a lovit pe contrasens…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua in stare grava, dupa impactul dintre o masina si un camion. Accidentul a avut loc, luni, in jurul orei 10:10, pe DN75, intre localitatile clujene Mihai Viteazul si Cornesti. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 47 de ani, din Aiud, județul…

- Accident mortal la Cornești. Doua persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații clujene Cornești, comuna Mihai Viteazu. Un autocamion a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism in care se aflau patru persoane.…

- O femeie insarcinata și un barbat și-au pierdut viața luni dimineața intr-un grav accident, petrercut in localitatea Cornești din comuna Mihai Viteazu, in județul Cluj. In jurul orei 10, un șofer de 47 de ani din Aiud, județul Alba, care conducea un ansamblu cap tractor cu semiremorca, a patruns pe…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL in județul Cluj, cu victime din ALBA. Ciocnire FRONTALA intre un TIR și un autotursim DACIA Accident GRAV: Barbat din ALBA a MURIT dupa o coliziune dintre un TIR și un autoturism. Un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, a avut loc luni dimineața,…

- Doua persoane din Alba au murit și alte doua sunt ranite, in urma unui accident grav petrecut, pe DN75, intre localitațile Mihai Viteazul și Cornești, județul Cluj. Un camion inmatriculat in Alba a lovit un autoturism Dacia inmatriculata tot in Alba. Potrivit IPJ Cluj, din primele date, și-au pierdut…