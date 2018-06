Imagini ISTORICE. Noaptea care a schimbat viața femeilor din Arabia Saudită Aproximativ 2000 de femei au primit permis de conducere in ultimele saptamani, iar la miezul noptii s-au urcat la volanul masinilor pentru a se bucura de dreptul legal de a conduce pentru prima oara in istoria regatului saudit. „Azi e o zi istorica. Multumim conducatorilor pentru aceasta decizie, este o zi frumoasa, suntem bucuroase, am inceput sa conducem cu cateva minute in urma. E o diferenta intre ziua de ieri sI cea de azi. Azi suntem aici (pe locul soferului - n.r.), iar ieri eram in spate sau la dreapta”, spune o șoferița. Au existat sustinatori ai dreptului femeilor de a conduce chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

