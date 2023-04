Imagini ireale! S-a dus cu păpușa gonflabilă la o benzinărie din Capitală! Ce a încercat să facă Daca de obicei la o benzinarie opresc șoferii care vor sa faca plinul mașinii, sa verifice presiunea aerului din roți sau sa cumpere o apa ori un suc, o situație cu totul ieșita din tipare a fost surprinsa in imagini, intr-o stație de alimentare, iar inregistrarea video are toate șansele sa se viralizeze. Scene uluitoare […] The post Imagini ireale! S-a dus cu papușa gonflabila la o benzinarie din Capitala! Ce a incercat sa faca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene uluitoare la o benzinarie din București, unde un cetațean a folosit compresorul cu aer pentru a umfla o femeie gonflabila.Individul s-a dus in locul in care, de regula, oamenii umfla cauciucurile mașinilor, a ridicat pompa și a incercat sa bage aer in gonflabila care probabil rasufla pe undeva.Totul…

- Pare ca au dat uitarii trecutul cu neințelegeri și acum se bucura de un prezent in trei. Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost surprinși, in urma cu puțin timp, de catre PAPARAZZII SpyNews.ro impreuna. Aceștia se aflau la o plimbare, pe strazile din Capitala, alaturi chiar de fetița pe care cei doi…

- Incident șocant pe Aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic in brațe, care ratase decolarea, a incercat sa prinda avionul din mers, dupa ce a forțat ieșirea de urgența. Ea a fost oprita la timp de personalul aeroportuar.

- Pe 4 martie 1977, pamantul s-a cutremurat in Romania timp de 56 de secunde. Efectele au fost devastatoare, mai ales in Capitala. Imagini unice, dar cu puternic impact emoțional au ramas in arhiva TVR.

- Ruby iși ține fanii la curent așa ca, la un moment dat, i-a surprins cu imagini din capitala iubirii, imagini in care fie se plimba pe strazile superbe ale capitalei, fie manca...mai mult sau mai puțin franțuzește.

- Cum s-a simțit cutremurul de 7,6 grade la o benzinarie din Afșin, Turcia. Momentul prabușirii unei cladiri de langa benzinarie a fost surprins de camerele video. Afsin’de 7,6 siddetindeki depremde binanin cokme ani guvenlik kamerasina yansidi Depremle ilgili son gelismeler: https://t.co/znWiaSPhOo…

- Un incendiu puternic a distrus 8 gherete a unui depozit din cartierul Telecentru al Capitalei, dar si acoperisul incaperii cu o suprafata de 300 de metri. In interior erau pastrate cisterne cu miere si alte bunuri.