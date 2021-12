Imagini înspăimântătoare! Momentul exploziei din Cluj, surprins de o cameră de supraveghere – VIDEO Au aparut imagini cu momentul deflagrației urmate de un incendiu puternic ce au afectat, in dimineața zilei de vineri, o pensiune din orașul Cluj-Napoca. O inregistrare surprinsa de o camera de supraveghere aflata in proximitatea pensiunii a captat momentul exploziei. Din imagini se poate vedea cum o femeie care mergea pe strada in clipa in […] The post Imagini inspaimantatoare! Momentul exploziei din Cluj, surprins de o camera de supraveghere - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

