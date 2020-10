Stiri pe aceeasi tema

- A crescut la țara și a pornit de la zero in drumul catre celebritate. Mutatul la București a bagat-o in depresie. Trei luni nu a ieșit din casa decat sa iși cumpere alimente. A mancat multa vreme numai hrișca, apoi piesa ”Visele” a propulsat-o in topurile muzicale naționale și internaționale. Deși de-a…

- Temperatura scade, nopțile cresc mai mult, iar dovlecii sculptați apar in vitrinele magazinelor și in fotografiile de pe rețele sociale. Halloween-ul se contureaza in jurul nostru și ce moment mai bun decat acum pentru a explora o citire neliniștitoare, infricoșatoare sau terifianta? Iata cateva carți…

- Antonia și Alex Velea fac parte din acele cupluri pe placul fanilor. Nu de puține ori au aparut zvonuri despre un nou bebeluș in familia Antonia și Alex Velea. Ultimele informații, insa, se pare ca ar certifica tot ceea ce s-a speculat in ultima perioada. Antonia e insarcinata Pana acum nimeni nu a…

- Alex Velea și Antonia sunt un cuplu nonconformist, dar și unul dintre cele mai solide din lumea mondena de la noi. Iar daca unii nu credeau ca iubirea celor doi nu este adevarata, Paparazzi Spynews.ro au surprins imagini graitoare cu amorezii.

- Ziua a doua a Raliului Iasului a fost marcat cu un accident grav dupa ce masina pilotilor Simone Tempestini si Sergiu Itu s-a rasturnat de mai multe ori in aer si apoi a luat foc. Cei doi piloti au scapat cu bine.

- Imagini exclusive cu doamna lui Alex Velea! Antonia a iesit in oras cu prietenii si a facut un gest care a lasat cu gura cascata pe toata lumea. Aflata intr-un restaurant de lux din Capitala, artista și-a dat frau liber poftelor.