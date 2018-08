Stiri pe aceeasi tema

- La protestul organizat de romanii din diaspora in Piata Victoriei din Bucuresti au avut loc mai multe incidente intre manifestanti si jandarmi. Intr-o astfel de altercatie, in care a fost implicata si o femeie aflata intr-un scaun cu rotile si prietenul sau, aceasta s-a aruncat asupra lui pe asfalt…

- Vineri seara, in timp ce erau aproximativ 10.000 de persoane in Piata Victoriei, jandarmii au intervenit pentru a-i duce la sectie pe cei pe care-i considera ca au provocat incidente. Printre ei s-a numarat si un barbat, care venise la miting cu prietena lui. In momentul in care a vazut ca este tras…

- Jandarmeria Romana se afla in posesia imaginilor cu cei care au provocat violentele la mitingul din Piata Victoriei. Institutia a publicat pe pagina sa de Facebook un scurt clip video cu momentele in care cativa protestatari incep sa arunce spre jandarmi cu bucati din caldaram.

- Astazi e o zi extrem de importanta pentru Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc. Fiul lor, Ioachim, a fost creștinat, in fața nașilor și a prietenilor apropiați. Delia a lipsit de la emoționanta ceremonie religioasa, insa, acest aspect nu a facut-o pe fosta ei dansatoare sa fie toata numai un zambet.…

- Doi jandarmi au fost raniti miercuri dupa ce un grup de protestatari a fortat dispozitivul fortelor de ordine si a aruncat cu diverse obiecte catre ei, potrivit Jandarmeriei Capitalei citate de Agerpres.ro Ca urmare a incidentelor inregistrate in Piata Victoriei, cand un grup de protestatari a fortat…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a fost operat de trei ori la picior, iar acum se confrunta cu noi probleme de ordin medical. Liviu Pop isi trateaza o infecție ce a survenit in urma primei intervenții chirurgicale. Parlamentarul Partidului Social Democrat ajuns intr-un scaun cu rotile.Vezi…

- Raluca Roșu, stilista care s-a aruncat de la etajul 6, in urma cu o saptamana, traia o poveste de dragoste… altfel. ”Iubitul” ei era de fapt o femeie! (Console si accesorii) gaming Stilista Raluca Roșu a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al locuinței sale. Tragedia a avut loc in urma cu […] The…

- Un teribil accident de circulație a avut loc intr-o intersecție importanta din Iași. Un automobil care circula cu viteza a intrat in spatele unui autobuz și s-a facut acordeon. Din mașina au ieșit doi pasageri. O fata, care imediat s-a culcat pe asfalt, fiind grav lovita, și șoferul, care are, probabil,…